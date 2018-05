Odd ga ikke Høgmo og Fredrikstad en sjanse

NTB Sport

Høgmo overtok FFK i vinter. Han startet livet i 2. divisjon, to nivåer under erkerival Sarpsborg, med to seirer og én uavgjort.

Men Odd styrte nesten alt foran glissent besatte tribuner, snaut 2000 tilskuere. De så at kampen på det nærmeste var kjørt etter en snau halvtime på 0-2. Begge målene kom ved Tobias Lauritsen.

Det er angriperen som ble båret av banen under en trening for tre uker siden med en real hodesmell.

Tredje NM-runde spilles allerede om en uke. Cupfinalen går først 2. desember. Odd har ikke vunnet NM siden 2000.

Dobbel

Lauritsen ga gjestene ledelsen etter snaut ti minutter. Han fikk stå umarkert på seks meters hold og bredsidet ballen kontant inn. I forkant av scoringen utspilte Odd FFKs forsvar fullstendig.

Et kvarter senere headet samme mann inn bortelagets andre scoring etter en corner.

Bilal Njie avsluttet en Odd-kontring til 0-3 like etter pause. FFK somlet med å komme seg hjem i forsvar og ble straffet.

Fulltreff

Fredrikstad reduserte én gang, og det var med kampens perle. Youssef Chaib klinket til fra vel 25 meter. Ballen forsvant inn oppe i det lengste Odd-krysset.

Det var to av tidenes cupgiganter som møttes. Odd står med tolv NM-gull mot FFKs elleve.

Odd: 1903, 1904, 1905, 1906, 1913, 1915, 1919, 1922, 1924, 1926, 1931 og 2000.

FFK: 1932, 1935, 1936, 1938, 1940, 1950, 1957, 1961, 1966, 1984 og 2006.

