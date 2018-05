Nytt FIFA-konsept kan gi pengefest, 100 milliarder på vei inn

NTB Sport

De økonomiske sidene ved planene framkommer i et brev presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), Gianni Infantino, nylig sendte medlemmene i sitt styre. Det amerikanske nyhetsbyrået AP har fått tilgang til innholdet.

Infantino skriver i brevet at en gruppe internasjonale investorer skal stå klar til å sprøyte inn i alt 100 milliarder kroner i inntekter i det nye turneringsformatet over en 12-årsperiode.

FIFA-utgaven av Nations League planlegges spilt over to år. Mer enn 200 landslag fra hele verden vil delta dersom planene som nå ligger på bordet blir en realitet.

Det internasjonale fotballforbundet vil også i framtiden utvide klubb-VM fra sju til 24 deltakere, samt avholde turneringen hvert fjerde år.

Komplekst

Nations League-konseptet er utviklet av UEFA, der FIFA-sjef Infantino var generalsekretær fram til 2016. Målet har vært å erstatte betydningsløse privatlandskamper.

En europeisk versjon av konseptet sparkes i gang allerede i september.

Det komplekse formatet for FIFA-utgaven av Nations League vil bli innledet med regionale kvalifiseringsgrupper med opprykk og nedrykk. Deretter fortsetter turneringen med interkontinentale sluttspill i sju ulike divisjoner, før det hele avsluttes med en åtte lag stor finaleturnering med deltakere fra fem kontinenter.

Tre lag fra Europa og to fra Sør-Amerika vil blant annet få plass i den siste runden, der vinneren skal kåres. Finalespillet planlegges arrangert over så få som åtte dager i et og samme land. Trolig vil det bli lagt til oktober og november i oddetallsår.

Investorene som står klare til å finansiere gildet skal være villige til å garantere for drøye 100 millioner kroner i en årlig sum i 12 år. Det gir FIFA muligheten til å kompensere fotballforbundene som i framtiden vil miste muligheten til å avholde privatlandskamper.

Det verdensomspennende Nations League-konseptet skal ikke være noen trussel mot fotball-VM, som fra 2026 skal utvides fra 32 til 48 lag.

Pengefest

I forslaget FIFA-styremedlemmene nå har mottatt fra Infantino, peker presidenten også på de økonomiske oppsidene for de involverte nasjonene. Han bruker i så måte Europa som eksempel.

De fem beste europeiske nasjonene vil hver seg være garantert mellom 300 og 400 millioner kroner for å spille seks kamper i den innledende fasen av Nations League. De åtte nasjonene som kvalifisere seg for det åtte lag store finalespillet vil deretter få tilført nye 120 millioner kroner. Til sist vil det vanke pengepremier på henholdsvis 80 og 40 millioner til de to finalistene.

En europeisk vinner av Nations League vil dermed kunne innkassere opp mot 6000 millioner kroner. Det er for eksempel langt over dobbelt så mye som Tyskland fikk for å bli verdensmestere i Brasil for fire år siden.

Dersom de nye planene settes ut i livet, vil det trolig bety slutten for prøve-VM.

FIFA-styret må godkjenne forslagene som nå ligger på bordet. Mye kan tyde på at det kan bli utfordrende å få støtte fra UEFA, all den tid et klubb-VM-konsept bestående av 24 lag vil kunne bli en konkurrent til mesterligaen.

FIFA-president Infantino har denne uken hatt samtaler med fotballedere fra alle verdens kontinenter om planene.

(©NTB)