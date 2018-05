Djokovic tror på en formstigning

NTB Sport

Den tidligere verdenseneren har ikke vunnet en Grand Slam-tittel siden Roland Garros i 2016.

– Egentlig handler det meste om å forbedre min egen form, sa Djokovic da han svarte pressen på spørsmål om Roland Garros og Wimbledon.

– Jeg tror ting vil løse seg av seg selv ganske snart, og at jeg får bedre resultater de neste ukene.

I Barcelona Open nylig ble serberen slått ut i første runde av slovaken Martin Klizan, ranket som nummer 122 i verden.

Djokovic var i vinter gjennom en operasjon for sin vonde albue, og har siden det slitt med å komme tilbake i god gammel form.

– Jeg ønsker fortsatt å spille tennis på det høyeste nivået. Jeg er motivert og har alltid satt meg selv høye mål. Dette har ikke endret seg, sa 30-åringen.

Selv om selvtilliten ikke er på det høyeste etter operasjonen, sier serberen at den kan komme tilbake ganske snart, og at alt som skal til er et par gode kamper og en god turnering.

