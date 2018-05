Tror Johaug vil dra til høyden før VM

NTB Sport

Johaug ble dømt til 18 måneders utestengelse av Idrettens Voldgiftsrett (CAS) etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Nå er ventetiden over for langrennsstjernen. Onsdag 18. april var hun ferdig med utestengelsen.

29-åringen kan blant annet rette blikket mot Seefeld-VM i februar neste år. Johaug-trener Pål Gunnar Mikkelsplass tipper Nansen-løperen vil trene i høyden i opptakten til mesterskapet.

– Det er litt tidlig å si mye om det nå, men Therese kommer helt sikkert til å være en del i høyden fram mot Seefeld. Hun har gode erfaringer med høydeopphold gjennom mange år, poengterer Mikkelsplass overfor NTB.

– Det er ikke et must med høydetrening før et «halvhøyt» mesterskap som det i Seefeld, men jeg tror ikke det vil være negativt for Therese å lade opp i høyden. Hun har jo vært en del i høyden i USA tidligere, og det har hun taklet bra. Therese er ikke redd for å være i høyden, legger han til.

På grunn av suspensjonen har Johaug vært lenge uten konkurransetrening. Samtidig har hun hatt mye tid til å trene.

– Kommer hun til å gjøre noe annerledes i treningsarbeidet før Seefeld, sammenlignet med ting hun har gjort før?

– Først må det komme en samlingsplan fra landslaget. Så får hun eventuelt se på om hun skal gjøre noe i tillegg, sier Mikkelsplass, som påpeker at endringer i landslagsledelsen også kan spille inn i planen.