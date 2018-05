Moyes sendte Carroll hjem fra West Ham-trening etter krangel

NTB Sport

Det toppet seg da den tidligere Liverpool- og Newcastle-spissen ble sendt hjem fra trening mandag, skriver BBC.

Duoen hadde en opphetet diskusjon før Carroll fikk beskjed om å komme seg hjem.

Problemene mellom de to skal ha startet da Moyes hadde brukt opp innbytterkvoten i 1-4-tapet mot Manchester City uten at Carroll kom på banen.

Spissen skal da irritert ha forlatt sin plass på reservebenken, og 29-åringen kom ikke tilbake igjen før etter kampslutt.

Moyes skal ha blitt irritert på Carroll. Skotten mente at den tidligere engelske landslagsspissen burde vist mer støtte overfor lagkameratene, selv om han selv ikke fikk komme ut på banen.

Det er ifølge BBC uklart om opptrinnet får noen disiplinære konsekvenser for Carroll utover hjemsendelsen fra treningsfeltet.

West Ham hadde ingen trening 1. mai. Da hadde Moyes gitt sine spillere fri.

Kun tre poeng skiller West Ham fra en plass under streken i Premier League. Det går dermed mot et nervepirrende innspurt for «The Hammers».

West Ham har igjen tre kamper: Leicester (b), Manchester United (h) og Everton (h).

