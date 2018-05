Betenkt Dyrhaug vurderer operasjon

NTB Sport

– Det kommer nok til å ta ganske lang tid til jeg kommer tilbake. Blir det operasjon går det fort veldig lang tid, sier Dyrhaug til NRK.

Han fikk skulderen ut av ledd under bysprinten i Mosjøen sist helg.

En skulderekspert skal nå vurdere skaden.

Dyrhaug måtte på sykehuset etter at han fikk skulderen ut av ledd etter at han hektet under bysprinten i Mosjøen.

30-åringen har hatt en tung sesong med skader og uhell. Nå kan VM-oppkjøringen bli spolert, skriver NRK.

– Jeg har fortsatt armen i fatle og per nå kan jeg bare gå. Så får man bare prøve å komme i gang, men det er umulig å gjøre noe skikkelig fysisk nå, sier han.

