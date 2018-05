Berge får ros etter EM-sølvet: – Fantastisk prestasjon

NTB Sport

– Man ønsker alltid å vinne i en finale, så Stig-André er selvfølgelig skuffet nå. Men EM-sølv er en fantastisk prestasjon. Han klarer nok å glede seg over det etter hvert. Han kan ta mye positivt med seg fra dette mesterskapet, sier sportssjef Jacob Haug i Norges Bryteforbund til NTB.

– Det var en jevn kamp, men han kom litt bakpå fra start og klarte ikke å hente seg inn, legger sportssjefen til.

– Jeg taper kampen de første to minuttene. Jeg er kjempeskuffet. Det er mye kulere å vinne en bronsefinale enn å tape en finale. Så ærlig må jeg være, sier Berge til VG.

Elleve år siden sist

Det ble 2-3-tap for Berge i finalen i 63-kilosklassen i russiske Kaspisk. Mihut kjempet seg til en tidlig 3-0-ledelse, men Berge skapte spenning da han sikret seg to poeng kort tid før slutt. Likevel holdt det ikke. Rumeneren kunne juble for det edleste metallet.

Elleve år etter forrige mesterskapsfinale, tok 34 år gamle Berge, som nylig ble pappa, seg hele veien til finalen.

– Jeg skal bare ut og ha det gøy i finalen, sa Berge til bryteforbundets nettsted etter semifinalen.

Tokyo i sikte

I finalen holdt det altså ikke helt inn. Likevel tangerte Berge sin bestenotering i EM-, VM- og OL-sammenheng. Han har EM-sølv fra 2007. I tillegg har han bronse fra både VM (2014) og OL (2016).

Jacob Haug mener tirsdagens EM-sølv lover godt for Berges langsiktige mål – Tokyo-OL i 2020.

– Absolutt. Stig-André viser at han ønsker å vinne ting. «Tokyo-toget» har begynt å rulle for alvor, sier Haug.