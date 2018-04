Vurderte å gi seg med fotball, nå bøtter Maars Johnsen inn mål i Nederland

NTB Sport

ADO Den Haag-spissen har banket inn 17 mål i toppdivisjonen i Nederland denne sesongen, og er kun ett mål bak seriens toppscorer Alireza Jahanbakhsh. Maars Johansen har samtidig scoret 40 prosent av alle klubbens 42 mål denne sesongen.

Den norske landslagsspissen har hatt en utradisjonell vei mot toppen. Da han som 22-åring imponerte for Atletico CP i portugisisk 2. divisjon, banket storklubben Benfica plutselig på døren og ville ha spissens tjenester.

– De tilbød 500.000 euro og to spillere på lån til Atletico. Jeg trodde jeg skulle signere dagen etter, og sa farvel til alle spillerne. Da jeg kom tilbake sa presidenten nei, for han ville ha mer penger og andre spillere, sier Maars Johnsen til NTB og legger til at han med egne øyne så overgangspapirene som ville gjort han til Benfica-spiller.

– Da var jeg langt nede, og vurderte å slutte med fotball. Jeg var sint og skuffet. Jeg ringte foreldrene mine og gråt, for det var veldig hardt. Alt var der i dine hender, og dette var en av de aller største klubbene, sier spissen som virkelig fikk fart på karrieren i de påfølgende årene.

Landslagsspill ga selvtillit

I 2015 gikk veien til den bulgarske klubben Litex, før han i 2016 signerte for Hearts. Med godt spill i den skotske klubben kom også muligheten på det norske landslaget.

Det ga 26-åringen en boost, og i 2017 signerte han for den nederlandske klubben ADO Den Haag.

Derfra har alt vært et eventyr for den lange spissen.

– Jeg tror det kommer fra starten av fjoråret da jeg ble tatt ut på landslaget. Det ga meg mye selvtillit. Lars Lagerbäck og Perry (Per Joar Hansen) ga meg sjansen, og jeg tror det hjalp meg med selvtilliten. Jeg tenkte at nå jeg spilte på landslaget, burde jeg også prestere på klubbnivå, sier han og legger til at det å spille på det norske landslaget gir han positiv energi.

– Å spille med de beste i Norge gir selvtillit. Å trene med spillere som Joshua King og Stefan Johansen.

Kan bli historisk

Hans nederlandske klubb er to poeng bak plassen som gir playoff om europaligaspill. Maars Johnsen har ikke gitt opp å kapre den viktige sjuendeplassen, og nå sikter han seg samtidig inn på toppscorertittelen i ligaen.

Søndag scoret han to av lagets mål da det ble 3-3 mot serieleder PSV.

– Forrige uke var jeg mer avslappet rundt det med å bli toppscorer, men etter to mål nå må jeg jo gå for det.

Dersom han tar seg forbi Alkmaars iranske spiss Jahanbakhsh på toppscorerlisten, kan han blir tidenes første norske toppscorer i den nederlandske toppdivisjonen.

