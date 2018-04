Utestengelsen av russisk friidrett kan bli forlenget

NTB Sport

Russland ble utestengt fra internasjonale friidrettskonkurranser i 2015 som følge av bevist utstrakt bruk av doping. Siden har russerne kjempet for å komme inn igjen. Den prosessen har fått seg nye skudd for baugen. Russiske antidopingmyndigheter opplyser at flere topputøvere har vært på treningsleir på et bortgjemt sted i Kirgisistan sammen med Viktor Tsjegin, treneren som er koblet opp til mer enn 30 tilfeller av doping og som er utestengt på livstid.

– Om det blir bekreftet at russiske kappgjengere fortsatt jobber med Tsjegin, til tross for at de er spesielt advart mot å gjøre nettopp det, vil det virke som om det ikke har vært noe reelt skifte av holdninger i russisk friidrett, heter det i en uttalelse fra IAAFs arbeidsgruppe med ansvar for oppfølging av russisk friidrett. Den ledes av den norske antidopingeksperten Rune Andersen.

– Det er vanskelige å se for seg at disse utøverne kan returnere til internasjonale konkurranser uten at det truer integriteten til de aktuelle konkurransene, heter det i meldingen.

IAAF har sagt ja til at et dusin russiske utøvere kan delta internasjonalt igjen under nøytralt flagg fordi de har vist at de er rene utøvere.

Enkelte av disse utøverne skal ha blitt fotografert tidligere denne måneden mens de befant seg på det oppgitte treningsstedet i Kirgisistan.

Det kan føre til at deres tillatelse til å konkurrere kan bli trukket tilbake.

(©NTB)