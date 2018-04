Superpasning fra Zlatan da Kamara scoret hjalp ikke

NTB Sport

Los Angeles Galaxy kom bakpå fra start mot laget fra New York. Daniel Royer og Florian Valot gjorde både 1-0, og 2–0 til bortelaget, begge ganger etter pasning fra banens beste, Bradley Wright-Phillips. Reduseringen da Kamara scoret kom 14 minutter ut i 2. omgang. Forarbeidet til Zlatan ble beskrevet som glimrende. Svensken fikk ballen inn foran mål med en utsøkt gjennombruddspasning, og der strakk Kamara seg fram og fikk ballen over mållinjen.

Hjemmelaget øynet håp da Giovani dos Santos utlignet til 2–2 bare sju minuttere senere. Zlatan Ibrahimovic hadde også en ball inne i det 78. minutt, men målet ble annullert for offside etter at dommeren hadde gransket videobildene.

Men i stedet for et seiersmål til hjemmelaget, var det New York Red Bull som avgjorde på straffespark. Alejandro Romero Gamarra ordnet borteseier 3–2 med seks minutter igjen av full tid.

I likhet med Zlatan spilte Ola Kamara og Jørgen Skjelvik hele kampen for Los Angeles Galaxy.

Los Angeles Galaxy står med tre strake tap i MLS-ligaen.

– Jeg har aldri vært med på tre tap på rad før, sa en nedstemt Zlatan.

(©NTB)