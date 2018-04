Sterling i hovmesterrollen da City nærmet seg målrekorden

NTB Sport

Chelseas-laget i 2009/2010-sesongen noterte seg for 103 mål.

Citys fire scoringer søndag gjør at Pep Guardiolas mannskap nå er oppe i 102 ligascoringer denne sesongen, og svært mye skal til for at Chelseas rekord ikke er slått når City har spilt sine tre siste ligakamper.

Raheem Sterling har tidligere fått mye tyn for sin avslutningsteknikk, men søndag viste engelskmannen at hvert fall servitørskoene er intakt.

23-åringen hadde målgivende på tre av Citys fire mål, og har nå 18 mål og 11 målgivende pasninger denne sesongen.

Zabaleta-selvmål

Etter 11 minutter serverte han Leroy Sané som furte av fra 20 meter og scoret. Etter 27 minutter var Sterling involvert igjen da han ble nektet scoring av Adrián. I neste bølge kom Kevin De Bruyne, og belgieren slo inn før Pablo Zabaleta, som tidligere spilte i Manchester City, satte ballen i eget nett.

Aron Cresswell reduserte til 1-2 for West Ham like før pause med et vakkert frispark, men Sterling var ikke ferdig med å servere sine lagkamerater på sølvfat.

Etter 53 minutter spilte han gjennom Gabriel Jesus som sikkert satte inn 3-1, før han etter 64 minutter ga ballen til Fernandinho inne i feltet som økte til 4-1.

Kan få 100 poeng

Guardiolas lag presset på for 5-1-scoringen som ville tangert Chelseas-rekord, men London-klubben innehar fortsatt scoringsrekorden.

City har allerede avgjort gullkampen, og kan fortsatt oppnå 100 poeng i én og samme sesong. Laget har nå 93 poeng, mens West Ham kriger i nedrykksstriden med sine 35 poeng på 15.-plass.

