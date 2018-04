Rekordjagende Hegerberg til finalen i mesterligaen – utelukker Norge-spill

NTB Sport

Oppgjøret i Manchester forrige uke endte 0-0, men Bronzes scoring etter 17 minutter i Lyon ble tungen på vektskålen for Hegerberg som spilte hele kampen søndag for sitt franske lag.

– Det går ikke an å beskrive følelsen. Det er helt enormt. Men vi må vinne finalen også. Nå må vi nullstille, sier Hegerberg ifølge VG.

Spissen har tidligere takket nei til videre landslagsspill for Norge. Til Dagbladet opplyser hun at Nils Johan Semb har tatt kontakt per SMS, men hun utelukker spill i VM-kvalifiseringen med det norske flagget på brystet.

– Jeg kommer helt sikkert ikke til å spille for Norge i VM-kvalifiseringen, sier hun til avisen.

Hegerberg har scoret 14 mål i mesterligaen denne sesongen. Hun tangerte allerede i første kvartfinale sesongrekorden til Celia Sasic på 14 mesterligascoringer. Med sitt neste mål tar hun rekorden alene, men det kom verken i returkampen mot Barcelona eller i semifinalekampene mot Manchester City.

I mesterligafinalen får den norske stjernen muligheten til å ha målrekorden alene. Der møter Lyon enten Caroline Graham Hansens Wolfsburg eller Maren Mjeldes Chelsea, som spillere senere søndag.

Norge har ytterligere to innslag hos de to siste lagene, men Maria Thorisdottir (Chelsea) og Kristine Minde (Wolfsburg) var ikke med i den første semifinalekampen. Thorisdottir er skadd, mens Minde ikke er spilleberettiget i mesterligaen for den tyske klubben.

(©NTB)