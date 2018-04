Nordkvelle ordnet Odds første borteseier siden mai i fjor

NTB Sport

Med resultatet stoppet Odds rekke uten borteseier på tolv seriekamper. Inntil søndag var telemarkingenes siste ligaseier på tur mot Haugesund (2-0) for over elleve måneder siden.

– Det er ekstremt viktig å få denne seieren her. Nå er vi litt på gang etter en treg start. Spillet vårt sitter bedre og bedre, sa matchvinner Nordkvelle til Eurosport.

– Det er årsbeste det vi leverte i første omgang. Da var vi virkelig gode, og du ser potensialet i gruppen, mente Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

Det var ikke noe å si på at Fagermos menn tok ledelsen i Molde. Gjestene spilte en sterk første omgang. Det samme kan ikke sies om MFK-stopper Vegard Forren. Han slurvet mye i pasningsspillet og ga bort to kjempesjanser. Den siste scoret Odd på.

Forren slapp ordentlig med skrekken etter elleve minutter. Da snappet gjestene opp en håpløs ball fra 30-åringen, og til slutt skjøt Elbasan Rashani fra en farlig posisjon. Heldigvis for hjemmelaget smalt avslutningen i tverrliggeren.

Forren ville ha straffe

Men i det 36. minutt hadde Forren brukt opp flakskvota. Igjen slo han en fæl pasning uten skikkelig adresse, og det ga Birk Risa muligheten til å bryte spillet. Nysigneringen spilte videre til Martin Broberg, som slo inn langs bakken fra høyre. Markus André Kaasa hoppet over ballen, og Nordkvelle kunne dermed helt upresset bredside inn 1-0 til Odd.

I pausen var Molde-manager Ole Gunnar Solskjær alt annet enn fornøyd med tingenes tilstand.

– Det går i sirup, både framover og bakover. Vi har gitt dem to kjempestore sjanser og unødvendige brudd. Vi må bli 100 prosent bedre, sa Solskjær til Eurosport.

Forren erkjente i pausen at han hadde spilt under pari. Samtidig hadde han en følelse av at han ble snytt for straffe etter 25 minutter. Da gikk han i bakken etter en duell med Odd-kaptein Steffen Hagen.

– Det føles som at han river meg over ende. Han har et bra tak rundt meg og river meg over ende. Da er det straffespark, sa Forren og benektet at han hjalp til i fallet.

– Nei, jeg prøver bare å komme meg løs fordi jeg har mulighet til å nå ballen. Idet jeg kommer utover og har tenkt å heade ballen, så drar han i meg. Det ser kanskje ekstremt ut, men det føles som han har bra tak. Jeg mener det er straffe, men det blir ikke dømt.

Press

Molde-spillerne tok mer tak i kampen etter sidebytte. Vertene la mye mer trykk på Odd, men til tross for flere sjanser klarte de aldri å overliste Sondre Rossbach.

På overtid slo Hagen ballen unna på strek etter et Molde-frispark. Rossbach var utspilt, men ble reddet av sin kaptein.

Molde hadde plukket poeng mot Odd på overtid i de tre siste kampene mellom lagene. Den gjengangeren slo ikke til søndag.

Med seieren står Odd med ti poeng etter sju kamper. Molde med 13 har avgitt poeng i tre av sine fire siste seriekamper.

Før søndagens tap hadde MFK vunnet alle sine tre første oppgjør i egen storstue denne sesongen.

