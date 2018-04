Lannem Silje med sensasjonelt comeback

NTB Sport

Eier Ola M. Skrugstad (78) meddelte den svært så overraskende nyheten via Trav- og Galopp-Nytt søndag morgen. Nyheten kom også overraskende for Stange-kusk Tor Wollebæk (69).

– For å si det sånn, det var ikke det mest positive jeg har hørt. Jeg vet ingenting om status på hesten, men Ola mener at hun er i orden. Det var dumt at det skulle bli sånn, at man legger opp og like etter gjør comeback. Selv om det ikke er ulovlig å gjøre comeback, sier Wollebæk i en kort kommentar til Equus og forsikrer at han kommer til å stille som kusk når Lannem Silje stiller til start under V75-stevnet på Biri søndag.

– Ikke kjent henne så fin

Lannem Silje ble behandlet for magesår, etter at hun stoppet opp i banen under et hurtigjobb for tre uker siden. Ifølge veterinærene kan det være grunnen til at superhoppa plutselig ikke ville løpe mer.

– Det var meningen at Silje skulle gå et hurtigarbeid på Biri fredag, men banen var stengt. Derfor kjørte jeg fort med henne hjemme på lørdag, og hun kjennes veldig fin ut. Jeg tror ikke jeg har kjent henne så fin i travet tidligere, uttaler Skrugstad til TGN.no.

– Vi får ta løpet på Biri til søndag først. Fungerer det ikke, får jeg ta det på min kappe. Dette er min beslutning alene, og det skal jeg tåle, sier Ola M Skrugstad til fagbladet.

Lannem Silje starter i et Eliteløp over sprintdistanse der hun blant annet støter på Odd Herakles, en annen topptraver som gjorde comeback etter skadeopphold i april. Der har kretsen rundt røpet håp om å prøve seg på verdensrekorden til Järvsöfaks på 1.17,9 i løpet av året. Med andre ord må Lannem Silje virkelig være på topp for å rekke til.

Førstepremien er 70.000 kroner.

