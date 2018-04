Hegerberg mot Graham Hansen i mesterligafinalen

NTB Sport

Ada Hegerberg gikk av banen uten mål i mesterligasemifinalen mot Manchester City, men det betød lite ettersom Lucia Bronzes 1-0-scoring sendte Lyon til finalen.

Wolfsburg hadde 3-1 å gå på mot Maren Mjelde og Maria Thorisdottirs Chelsea før kampen i Tyskland søndag, og Graham Hansens lag gjorde jobben og vant hjemmeoppgjøret 2-0 etter scoringer fra Pernille Harder og Ewa Pajor.

Graham Hansen ble tatt av banen etter 72 minutter, mens både Thorisdottir og Mjelde spilte hele kampen for London-klubben.

Det betyr at Lyon og Wolfsburg møtes i finalen, og to av de aller beste spillerne på kvinnesiden i Norge møtes samtidig til duell.

Rekordjagende Hegerberg

I Lyon ble Bronzes' scoring den avgjørende. Oppgjøret i Manchester forrige uke endte 0-0, men Bronzes scoring etter 17 minutter i Lyon ble tungen på vektskålen for Hegerberg som spilte hele kampen søndag for sitt franske lag.

– Det går ikke an å beskrive følelsen. Det er helt enormt. Men vi må vinne finalen også. Nå må vi nullstille, sier Hegerberg ifølge VG.

Utelukker Norge-spill

Spissen har tidligere takket nei til videre landslagsspill for Norge. Til Dagbladet opplyser hun at Nils Johan Semb har tatt kontakt per SMS, men hun utelukker spill i VM-kvalifiseringen med det norske flagget på brystet.

– Jeg kommer helt sikkert ikke til å spille for Norge i VM-kvalifiseringen, sier hun til avisen.

Hegerberg har scoret 14 mål i mesterligaen denne sesongen. Hun tangerte allerede i første kvartfinale sesongrekorden til Celia Sasic på 14 mesterligascoringer. Med sitt neste mål tar hun rekorden alene, men det kom verken i returkampen mot Barcelona eller i semifinalekampene mot Manchester City.

I mesterligafinalen får den norske stjernen muligheten til å ha målrekorden alene.

