Gytkjær senket tabelljumbo Start

Start, som ligger sist i Eliteserien med fire poeng på sju kamper, hadde sine muligheter før hvilen, men Mark Dempseys mannskap slet med å svare på FKHs 1-0-scoring.

Mot slutten hadde imidlertid hjemmelaget tre kjempesjanser, men både stolpen, tverrliggeren og FKH-keeper Per Kristian Bråtveit sto i veien.

– Vi må fortsette å ha troen. Vi må kjempe for hvert poeng og håpe at det snur. Det kan skje når som helst, men vi må fortsette å jobbe hardt. En annen dag møter vi forhåpentligvis en annen keeper enn Per Kristian, og en stolpe som sender ballen andre veien, sa Start-trener Mark Dempsey til NTB etter kampen.

Christensen-frispark

Tobias Christensen forsøkte seg på et frispark etter 31 minutter, men forsøket ble mesterlig reddet av FKH-keeper Per Kristian Bråtveit.

Før det hadde Torbjørn Kallevåg vært nære å gi bortelaget ledelsen, men hans skudd fra skrå vinkel gikk rett på Jonas Deumeland før den forsvant til corner.

Like etter pause tok imidlertid FKHs danske spiss Frederik Gytkjær ansvar. 25-åringen fikk ballen av Kallevåg før han banket ballen i nettet.

Start slet med å skape noe etter scoringen, men på overtid kom laget svært nære både én, to og tre ganger.

Finnbogason i stolpen

Først ble ballen slått inn mot Kristján Flóki Finnbogason som headet mot mål, men Bråtveit slo til corner. Corneren endte på pannebrasken til islendingen, som denne gangen ble nektet av tverrliggeren.

Fire minutter på overtid var islendingen i sentrum igjen da han fikk hodet på et innlegg, men nok en gang ble han stoppet av aluminiumet. Ballen forsvant i stolpen og ut sikret tre FKH-poeng.

Gjestene er med det på annenplass med 13 poeng, mens Start ligger helt sist med fire poeng.

