Bugge Pettersen-tabbe forærte Rosenborg seieren

Etter en trøblete sesongstart har Kåre Ingebrigtsens mannskap virkelig fått opp dampen i serien.

Mike Jensen ble matchvinner med sin scoring etter 33 minutter søndag, men Godset-keeper Espen Bugge Pettersen må ta på seg mye av skylden for skuddet som til slutt endte i scoring.

Rosenborgs danske midtbanegeneral sendte av gårde et skudd fra langt hold. Ballen flakket på vei mot mål, men var absolutt av typen Bugge Pettersen bør ta. Burvokteren ble imidlertid fintet ut av ballbanen, og endte med å slå kula inn i eget nett.

– Det er ikke noe å spekulere i, det er en kjempetabbe. Den ballen der skal jeg ta ti av ti ganger, sa Bugge Pettersen til Eurosport.

De tre poengene gjør at Rosenborg stadig klatrer på tabellen i Eliteserien, og gullfavorittene ligger nå på annenplass, men er fortsatt fem poeng bak Brann som slo Sandefjord 1-0 tidligere søndag.

– Det var en tøff kamp, dette er et vanskelig sted å spille. Selvsagt, nå i etterkant er vi veldig fornøyd med å få med oss tre poeng. Det blir for drøyt å si at det var fortjent, så disse poengene skal vi være godt fornøyde med, sa Mike Jensen.

Ulland Andersen nære

I annenomgang søndag forsøkte Strømsgodsets Eirik Ulland Andersen seg på samme oppskrift som det som ga scoring for Jensen.

Midtbanespilleren smalt til med et langt bedre skudd enn Jensen, men André Hansen var mer patent enn sin keeperkollega, og fikk slått ballen i stolpen og ut.

Kampen tok ved ujevne mellomrom fyr etter harde dueller, og Godsets Marcus Pedersen og André Hansen kom i krangel da Pedersen mente Hansen gikk over ende i en duell uten av det var kontakt.

Gult

Dommer Espen Andreas Eskås valgte å gi Pedersen det gule kortet, og Eliteseriens toppscorer måtte også gå av banen uten scoring.

Godset-laget presset på for en utligning i sluttminuttene, og maktet å opprettholde et visst trykk på Rosenborg, men RBK-forsvaret rensket bra unna og sikret lagets fjerde strake seier.

For Strømsgodset er pipa ei annen. Tor Ole Skulleruds mannskap har nå to strake tap, og SIF ligger på 10.-plass med åtte poeng på sju kamper.

