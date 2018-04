Norsk triatlonsensasjon i Bermuda

NTB Sport

Og ikke nok med det. Kristian Blummenfelt og Gustav Iden fulgte opp med norsk 2.- og 3.-plass. Verdensserien er det øverste nivået i triatlon, og nivået er enda høyere enn i en ordinær verdenscuprunde.

På forhånd ble det snakket om at de tre norske kunne komme seg inn blant de ti beste, og det tipset slo til for fullt.

Stornes kom inn 21 sekunder foran Blummenfelt etter 1500 meter svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping. Gustav Iden kom i mål like bak Blummenfelt. Aldri har tre løpere fra én og samme nasjon blitt topp tre i en WTS-konkurranse i triatlon.

– Jeg hadde ikke ventet å vinne, men da de lot meg gå var det min livs sjanse, og jeg bare tok den. Jeg er veldig fornøyd, sa Stornes til TV 2.

– Jeg tror ikke mange trodde dette for fire år siden, men nå er vi her og er klar for å ta over verden, sa Gustav Iden.

Løpet var årets andre i WTS-serien.

Blummenfelt endte på 3.-plass sammenlagt i verdensserien sist år.

