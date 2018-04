Hamburg-seier gir håp om fornyet Bundesliga-kontrakt

NTB Sport

Hamburg-laget hadde før kampen fem poeng opp til nettopp Wolfsburg på trygg plass. Seieren gjør at det nå skiller kun to poeng med to gjenværende serierunder. Mainz ligger mellom lørdagens to motstandere, à poeng med Wolfsburg.

Bobby Wood ga Hamburg ledelsen etter 43 minutter lørdag, mens Lewis Holtby doblet til 2-0 etter 45 minutter.

Josip Brekalo skapte spenning i kampen med sin 1-2-scoring etter 78 minutter, men på overtid punkterte Luca Waldschmidt kampen med sin 3-1-scoring som gjør at Hamburg-laget nå for fullt er med i kampen om å unngå nedrykk.

Wolfsburg kjemper på sin side mot både kvalifisering og nedrykk etter tapet. Laget har én kamp mer spilt enn Mainz på kvalikplass, men det er kun målforskjell som skiller de to lagene.

Forsmak på cupfinalen

Bayern München har for lengst sikret seriegullet i Bundesliga, og 4-1-seieren mot Eintracht Frankfurt lørdag ble en forsmak på cupfinalen mellom de to lagene.

Niklas Dorsch ga Bayern-laget ledelsen etter 43 minutter, og mot slutten rant målene inn.

Sandro Wagner la på til 2-0 etter 76 minutter, før Sebastian Haller reduserte til 1-2 kun to minutter senere. Rafinha økte deretter til 3-1 etter 87 minutter, mens Niklas Süle fastsatte sluttresultatet til 4-1.

Kampen i München ble også en mulighet for fansen til å se Eintracht-trener Niko Kovac som blir Bayern München-trener fra neste sesong.

Köln rykket ned

Köln fikk håpet om Bundesliga-spill neste sesong knust etter 2-3-tap mot Freiburg. Laget var avhengig av seier mot Freiburg, men kom under 0-2 etter to scoringer av Nils Petersen.

Leonardo Bittencourt skapte spenning i kampen igjen da han reduserte til 1-2 etter 82 minutter, og kun fem minutter senere var samme mann frampå og utlignet til 2-2.

Köln måtte likevel ha ytterligere ett mål, men på overtid satte Lucas Hoeler spikeren i kista da han satte inn 3-2 for Freiburg.

Skjelbred byttet ut

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte begge fra start da Hertha Berlin spilte 2-2 hjemme mot Augsburg.

Michael Gregoritsch ga gjestene ledelsen etter 32 minutter, før Sergio Cordova doblet etter 61 minutter.

Vedad Ibisevic reduserte til 1-2 etter 84 minutter, før Davie Selke reddet ett poeng for Hertha-laget med sin scoring etter 87 minutter.

Jarstein voktet buret hele kampen for sitt lag, mens Skjelbred ble byttet ut etter 71 minutter.

Hertha Berlin ligger på 9.-plass med 43 poeng, mens Augsburg er på 11.-plass med 41 poeng.

(©NTB)