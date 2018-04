Chelseas mesterligahåp lever videre

NTB Sport

Cesc Fàbregas ble matchvinner for Chelsea med sin scoring etter bare fire minutters spill. Resultatet gjør at Antonio Contes mannskap legger press på blant andre Liverpool. Sistnevnte klarte bare 0-0 hjemme mot Stoke tidligere lørdag.

Tabellfemmer Chelsea har to poeng opp til firer Tottenham og seks poeng opp til treer Liverpool. Chelsea tar imot nettopp Liverpool i neste runde. Spurs har en kamp mindre spilt enn Conte og co.

De fire beste lagene i Premier League spiller mesterligafotball neste sesong. Femmeren må nøye seg med en plass i europaligaen, noe Chelsea naturlig nok ønsker å unngå.

I trøbbel

Swansea trengte poeng etter at flere andre bunnlag kapret poeng tidligere lørdag, men det ville seg ikke for hjemmelaget. Tapet mot Chelsea betyr at waliserne kun har ett poeng til Southampton på nedrykksplass. Stoke er tre poeng bak, mens tabelljumbo West Bromwich er fem poeng bak.

Swansea har Huddersfield og West Ham to poeng foran seg på tabellen. Det er fire poeng opp til Brighton.

Swansea avslutter Premier League-sesongen 2017/2018 med kamper mot Bournemouth (b), Southampton (h) og Stoke (h). De to siste kampene kan vise seg å bli svært avgjørende for Swanseas skjebne denne sesongen.

Tidlig scoring

Lørdag kom matchens eneste scoring bare fire minutter ut i oppgjøret i Wales. Eden Hazard spilte gjennom lagkamerat Cesc Fàbregas, og midtbaneveteranen vartet opp med en flott avslutning. Han fikk se ballen curle pent i mål bak Swansea-keeper Lukasz Fabianski. Flere scoringer ble det ikke.

Swansea hadde flere sjanser til å komme à jour, men uten å få ballen i mål. Jordan Ayew og Tom Carroll kom begge til gode muligheter, men Chelsea slapp med skrekken. Hjemmelaget ville ha straffespark etter en episode med Nathan Dyer et stykke ut i 2. omgang, men vertene fikk ikke gehør av dommer Jonathan Moss.

Dermed kunne Chelsea ta med tre poeng hjem i sekken. London-laget avslutter sesongen med kamper mot Liverpool (h), Huddersfield (h) og Newcastle (b).

