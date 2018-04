Cardiff skjøv Johansen og Fulham ned fra opprykksplassen

NTB Sport

Fulham klatret opp på annenplass etter 2-1-seieren mot Sunderland fredag, men Cardiff skjøv Johansen og co. ned til tredjeplass med lørdagens trepoenger mot Markus Henriksens Hull. Cardiff er poenget foran Fulham når én kamp gjenstår av mesterskapsserien i 2017/2018-sesongen.

De to første plassene gir direkte opprykk fra mesterskapsserien til Premier League, mens plasseringene tre til seks gir omspill. Cardiff har igjen Reading hjemme, mens Fulham har igjen Birmingham borte. Serieleder Wolverhampton har allerede sikret opprykket.

Morrison-dobbel

Sean Morrison ble tomålsscorer mot Hull. Markus Henriksen spilte hele kampen for vertene, men trønderen maktet ikke å bidra til poeng. Nå har Cardiff alt i egne hender før siste runde.

Foreløpig ligger Fulham, Aston Villa, Middlesbrough og Derby på plassene som gir omspill. Middlesbrough tar imot Millwall senere lørdag.

Martin Samuelsen og Burton kjemper for å berge plassen på nivå to. Lørdag ble det 2-0 hjemme mot Bolton. Burton ligger under streken, men er à poeng med Barnsley på trygg grunn. Kun målforskjell skiller. Samuelsen var for øvrig ubenyttet reserve mot Bolton.

Ingen Tettey

Alexander Tettey var verken på bane eller benk for Norwich hjemme mot Leeds, men «kanarifuglene» klarte seg likevel. Det ble 2-1-seier mot Elland Road-laget. Wes Hoolahan og Josh Murphy scoret for vertene, mens Kalvin Phillips fikk nettsus for gjestene.

Norwich på 12.-plass har 60 poeng, Leeds på 14. har 59.

Norsk-kosovaren Bersant Celina var ubenyttet reserve da Ipswich banket Reading 4-0 på bortegress. Martyn Waghorn, Jordan Spence, Freddie Sears og Callum Connolly scoret for Ipswich. Laget ligger på 13.-plass med 59 poeng. Reading på 19.-plass står med 43 poeng, kun to poeng foran Burton.

