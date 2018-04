PSG-trener Emery forlater klubben

NTB Sport

Emery har vært to sesonger i klubben. Han sier at han har hatt et møte med PSG-president Nasser al-Khelaifi og at de to ble enige om ikke å fortsette samarbeidet.

Den spanske 46-åringen ble hentet til klubben sommeren 2016 etter å ha ført Sevilla til tre strake europaligatitler. Han etterfulgte Laurent Blanc, som måtte gi seg på grunn av manglende mesterligasuksess, men Emery greide ikke å bøte på det.

PSG er slått ut av mesterligaen i åttedelsfinale i begge hans sesonger i klubben. I fjor ble laget det første som er slått ut i cupspillet etter å ha vunnet første kamp 4-0. Returkampen i Barcelona endte 1-6.

Denne sesongen tapte PSG både hjemme og borte mot Real Madrid i åttedelsfinalen.

Forrige sesong ble Monaco fransk seriemester. PSG vant tilbake tittelen i år og er på vei mot seier i begge hjemlige cupturneringer, men det er ikke nok for klubbens eiere. Det er ingen overraskelse at Emery må gi seg.

Emery informerte spillerne før fredagens trening om at han forlater klubben.

Tidligere Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel har lenge vært nevnt som en sannsynlig etterfølger for Emery.

