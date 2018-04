NIF vil se nærmere på e-sport

NTB Sport

Det bekreftet idrettspresident Tom Tvedt da han og resten av Idrettsstyret fredag holdt åpen time i kjølvannet av sitt siste møte.

Idrettsstyret startet i fjor høst en utredning der målet var å se på mulighetene for at e-sport kan bli en del av den offisielle idrettsfamilien. Det prosessen er ikke fullført, men Idrettsstyret diskuterte på ny problemstillingen på sitt møte denne uken.

– Vi får stadig spørsmål om når e-sport blir tatt opp (i Norges Idrettsforbund), sa idrettspresidenten på fredagens åpne time.

9000 spillere

Han la videre til at Idrettsstyret nå er opptatt av å få innsikt i miljøet og at man har hatt møter med sentrale aktører.

– Vi er opptatt av å utrede og se på mulighetene for et eventuelt samarbeid, sa Tvedt.

Antall utøvere som driver med e-sport er i kraftig vekst. Totalt skal tallet nå være 3,5 millioner i Norden. I Norge er 9000 spillere med i konkurranser.

I Sverige har e-sport søkt om opptak som eget særforbund, og i Danmark organiseres egne konkurranser av Bedriftsidrettsforbundet. I Norge har e-sportsmiljøet tidligere forsøkt å organisere seg i et eget forbund, et initiativ som endte med nedleggelse etter kort tid.

Antidopingarbeid og kampfiksing

Samtidig har flere store norske klubber, som Drammen Ballklubb, startet egen e-sportsgruppe, og også en internasjonal storklubb som Manchester United går samme vei.

Under Asia-lekene i 2022 blir e-sport innført som medaljeøvelse, og også i Den internasjonale olympiske komité har man begynt å forholde seg til det sterkt voksende miljøet.

Idrettspresidenten sa fredag at det nå må gjøres en vurdering av om e-sport oppfyller kravene som skal til for å bli en del av Norges Idrettsforbund. Det handler blant annet om aktiviteten som utføres faller inn under idrettsdefinisjonen.

Organisasjonsform og i hvilken grad e-sport anses for å være i tråd med norsk idretts verdigrunnlag er andre faktorer som vil spille inn.

Idrettspresidenten sa også at antidopingarbeid og problematikken rundt kampfiksing må sees på.

– Fra Lotteritilsynet sies det at i e-sport er det større sannsynlighet for å forhindre kampfiksing, fordi man kan spore det som ligger til grunn for eventuelt juks, sa Tvedt.

Kanskje finnes det også andre tilknytningsformer enn de sedvanlige særforbundene.

