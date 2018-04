Jürgen Klopp støtter Gerrards framtidsplaner uansett

NTB Sport

Ifølge BBC er den tidigere Liverpool- og landslagskapteinen favoritt til å bli tilbudt jobben som ny Rangers-manager.

37-åringen la støvlene på hylla i 2016 etter en sesong i LA Galaxy. For tiden har han treneransvaret for Liverpools U18-lag.

– Jeg er ikke bekymret. Uansett hva han vil gjøre så støtter vi ham i det. Det er ikke tatt noen avgjørelse ennå, sier Klopp.

– Det er naturlig at andre klubber er interessert i å sikre seg Stevie. Han har en massiv erfaring som spiller, så jeg kan se for meg at han skriver under for en klubb snart. Vi vil støtte ham uansett hvilken retning han vil ta.

Rangers-formann Dave King ble observert på Anfield tirsdag under mesterligasemifinalen mellom Liverpool og Roma. Gerrard jobbet da som TV-ekspert.

Rangers under Graeme Murtys ledelse holder annenplassen i skotsk eliteserie, ti poeng bak erkerivalen Celtic. Murtys kontrakt går ut etter endt sesong.

