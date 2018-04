Amerikansk boksekspert: – Brækhus i samme selskap som Ali

NTB Sport

Betyr det starten på et amerikansk eventyr for Brækhus? Jay leder nettstedet WorldBoxingNews (WBN) og er en svært erfaren boksemann.

– Hun har allerede sementert sin plass som «The first lady» gjennom alle sine titler og å være ener i såkalt «pound for pound»-ranking. Jeg mener at Brækhus er med helt der oppe i toppen sammen med Cristy Martin og Laila Ali (begge amerikanske), sier Jay til NTB på spørsmål om hvor han ranker Brækhus i boksehistorien.

Martin la opp i 2012 etter 49 seirer på 59 kamper. Ali sluttet i 2007 som ubeseiret i 24 oppgjør.

– Cecilia bygger opp profilen sin her i USA med denne kampen, og det kan bare bli bedre framover. Hun har et bra team bak seg.

Topp?

– Er det marked for en virkelig storkamp for jentene i USA?

– Det tror jeg. Skulle Brækhus og Claressa Shields (OL-vinner i 2016) møtes, er det ingen grunn til at den kampen ikke skulle være høyt på plakaten under et VM-tittelstevne for menn. Den kunne nok også kanskje kunne stå helt på egne bein om arrangørstedet ble det rette, sier Jay til NTB.

Shields har vunnet sine fem proffkamper. Hun avsluttet som amatør med 77 seirer på 78 forsøk.

Neste helg bokser Brækhus på stevnet der Gennady Golovkin går hovedkamp.

Motstander Reis sa nylig dette om kampen:

– Hun er ubeseiret og har vært regjerende verdensmester i lang tid, og jeg kan ikke vente med å gå kampen. Jeg er veldig glad for denne kampen, veldig takknemlig for denne kampen og veldig klar for denne kampen, sier hun blant annet i en Youtube-video.

