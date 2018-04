Styrtrik forretningsmann vil kjøpe Wembley

NTB Sport

Milliardæren Shahid Khan, som blant annet eier fotballklubben Fulham og NFL-klubben Jacksonville Jaguars, er mannen bak budet på 5,56 milliarder kroner.

– Vi kan bekrefte at FA har mottatt et bud på kjøp av Wembley stadion, heter det i en pressemelding fra FA.

Ifølge avisen The London Evening Standard skal Khan ha kommet til enighet med FA-sjefen Martin Glenn om å flytte eierskapet av landskamparenaen over på utenlandske hender for første gang i Wembleys historie.

Avtalen skal samtidig innebære at Wembley fortsetter som engelsk landskamparena i fotball.

Arenaen i London har regelmessig vært brukt til å avholde NFL-kamper de siste sesongene. Jacksonville Jaguars startet å spille kamper der i 2013, samme år som klubbeier Khan kjøpte Fulham.

– Kampene Jaguars spiller på Wembley er helt essensielle for den finansielle stabiliteten Jaguars har Jacksonville, som er et av de minste markedene i hele NFL, sier Khan.

Han peker på at jo større fotfeste Jaguars får i London, dess mer lovende vil klubbens utsikter være i hjembyen på motsatt side av Atlanterhavet.

Khan understreker samtidig at et eventuelt kjøp av Wembley ikke vil påvirke hvor Fulham spiller sine hjemmekamper. De skal fortsatt gå på Craven Cottage.

Forslaget, som har kommet som et sjokk på mange, ble lagt fram for et samlet FA-styre torsdag.

Wembley, som har en tilskuerkapasitet på 90.000 tilskuere, ble gjenåpnet i 2007 etter en sju år lang ombygging som kostet 8,42 milliarder kroner.

Khan er en pakistanskfødt amerikansk milliardær som har gjort seg rik på salg av bildeler.

(©NTB)