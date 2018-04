Nadal enkelt til kvartfinale i Barcelona

NTB Sport

Den spanske gruskongen forbedret sin verdensrekord til 40 strake settseirer på favorittunderlaget.

Nadal vant i helgen sin 11. tittel i Monte Carlo Masters, og denne uken prøver han å vinne Barcelona Open for 11. gang. Han måtte slite litt mot Roberto Carballes i sin første kamp, men torsdag var han fullstendig overlegen.

Neste hinder blir slovakiske Martin Klizan, som slo ut Feliciano López i strake sett.

– Rafael er en legende, og han gir inntrykk av at han er uslåelig på grus. Likevel er også han et menneske, og intet menneske er uslåelig, sa Klizan.

– Det var heldig for meg at kampen mot Feliciano gikk raskt, for nå har jeg spilt mange dager på rad uten hvile.

Grigor Dimitrov er også i kvartfinale etter en thriller mot Malek Jaziri. Bulgareren vant 7-5, 3-6, 7-6 (10-8) og fikk revansj for nederlaget mot tunisieren i Dubai i februar.

Dimitrov misbrukte tre matchballer og Jaziri en før favoritten avgjorde kampen på sin fjerde.

– Det var vilt, men det føles godt å vinne. Det er slike kamper som betyr mest for meg, sa Dimitrov.

– Dagene hvor jeg ikke er på topp, men vinner likevel.

(©NTB)