Klæbo tør ikke starte for tidlig

NTB Sport

Da har enkelte av konkurrentene holdt det gående i noen uker allerede.

Det er ikke et opplegg som passer Klæbo så bra. Han liker å starte opptreningen til en ny sesong litt senere enn 1. mai, som gjerne er den generelle datoen som oftest blir nevnt som oppkjøringsstart blant langrennsløpere.

Enn så lenge blir det alternativ trening på ham, og ikke minst litt fotballspilling for Trondheims-klubben Astor 2 i 6.-divisjon. Trønderen holdt det gående med skiløping til godt ute i april. I de siste par ukene har han vært på ferietur sammen med kjæresten Pernille Døsvik, også hun fra Trondheim.

– Jeg starter ikke opp riktig ennå. Det blir fotball og litt annet nå de nærmeste ukene. Men i løpet av mai skal jeg komme i gang og trene litt mer skispesifikt. Enn så lenge blir det mest fotball og alternative ting. Rundt 15. mai er jeg vel i gang, sa Klæbo da NTB pratet med ham under presentasjonen for kommende sesongs langrennslandslag i Oslo mandag.

Egen greie

Der ble 21-åringen presentert i et sju mann sterkt lag som skal utgjøre Norges sprintherrer i landslagssammenheng. Petter Northug var også en av de sju.

Klæbo forklarer hvorfor han også i startfasen av sesongen har funnet sin egen måte å gjøre ting på. Det gjør han sammen med morfar Kåre Høsflot.

– Det handler om å finne sin greie. Jeg kan ikke starte opp for tidlig, og derfor prøver jeg å drøye det lengst mulig. Men det handler også om å holde seg i bevegelse. Det er ikke sånn at jeg ikke skal trene i tiden som kommer, men det handler om å få gjort litt andre ting også. Det blir fokus den neste lille måneden, sa Klæbo.

Fotball

Klæbo sesongdebuterte på fotballbanen sist søndag da det ble 5-1-seier over Trondheim Internasjonal Fotballklubb. Klæbo scoret 4-1-målet 19 minutter ut i 2. omgang. Astor står så langt med to seirer på to kamper og topper sin avdeling i 6.-divisjon. I den første kampen ble KIL/Hemne 3 slått 4–1.

30. april venter det ny bortekamp mot Heimdal 3. 14. mai er det bortekamp mot Glimt.

