Henrik Jakobsen fra dansk til fransk håndball

Hans nye klubb skriver på sitt nettsted at nordmannen har undertegnet en toårskontrakt, melder TV 2.

– For meg var dette det beste valget for min karriere. Klubben er ambisiøs, profesjonell og har mange gode spillere. Jeg fikk også et veldig godt inntrykk da jeg kom til Toulouse for å bli kjent med byen og fasilitetene og møte trenerne, sier han.

Toulouse ligger omtrent midt på tabellen i fransk toppdivisjon.

Philippe Gardent, daglig leder i Toulouse, er fornøyd med å ha hentet den råsterke nordmannen til klubben.

– Han er akkurat den spillertypen vi er ute etter. Med sin landslagsbakgrunn har Henrik allerede erfaring fra høyeste nivå, og det vil kun være positivt for oss, mener han.

