Bruins siste lag til NHL-kvartfinale

Etter midtperioden var det Maple Leafs som ledet 4-3 onsdag, men fire mål i en råsterk siste periode sikret kvartfinaleplass for hjemmelaget.

Førsteårsproff Jake DeBrusk scoret to av Bruins' mål, deriblant målet som sendte laget foran for godt.

– Det har gått bra. Dette er noe jeg aldri vil glemme, min første sluttspillduell. Jeg er veldig glad for at jeg kunne bidra til at vi gikk videre, sa DeBrusk, som noterte sju målpoeng på de sju kampene.

– Underholdningsmessig var nok dette en av de beste sluttspillkamper du får se, iallfall når det gjelder 7. kamp, sa Bruins-keeper Tuukka Rask, som reddet 20 av 24 skudd.

Nytt mareritt

For Maple Leafs var det déjà vu i 3. periode. For fem år siden mistet laget tre måls ledelse i siste periode mot Bruins og tapte i forlengning i 7. kamp i første sluttspillrunde.

Denne gang vant Bruins siste periode 4-0 og sendte gjestene på ferie igjen.

Torey Krug, DeBrusk, David Pastrnák og Brad Marchand scoret hjemmemålene i siste periode av en kamp som inntil da hadde vært jevn.

Patrick Marleau scoret to mål for Maple Leafs, som ikke har gått videre i sluttspillet siden 2004.

– Det er alltid skuffende å ryke ut. Målet er alltid å vinne Stanley Cup, sa han.

Hardføre

Bruins møter Tampa Bay Lightning i kvartfinalen. Første kamp spilles lørdag.

– De har fått litt mer tid til å hvile og til å kvitte seg med eventuelle småskader, men det er hva man får for å avgjøre på fem kamper, sa Bruins-trener Bruce Cassidy.

– Vi har vist at vi er hardføre, og vi må ta med oss den mentaliteten inn i neste runde.

I de andre kvartfinalene spiller Pittsburgh Penguins mot Washington Capitals, Vegas Golden Knights mot San Jose Sharks og grunnseriens beste lag Nashville Predators mot eneste gjenværende canadiske lag Winnipeg Jets.

