Brækhus blir historisk, hennes kamp vises på hovedkanalen til HBO

– Kampen min blir én av to hovedkamper på HBO. Det kommer til å bli helt gigantisk, sier en svært glad Brækhus til NTB kun minutter etter at hun fikk den etterlengtede beskjeden.

36-åringens oppgjør mot Reis skulle i utgangspunktet sendes på HBO Latino, mens høydepunktene skulle bli vist på hovedkanalen.

Nå er imidlertid kampen flyttet opp til hovedkanalen, og Brækhus skriver med det historie. Hun blir første kvinnelige bokser som vises på den amerikanske storkanalen.

– Det blir et historisk øyeblikk. HBO har aldri tidligere vist en kvinnelig fighter. Hun har skapt historie i Norge, og hvis det er noen som fortjener dette så er det henne. Med hennes personlighet og stil tror jeg hun kan bli en like stor stjerne i USA som hun er i Norge, fortsetter promotor Tom Loeffler til NTB.

Topper opplevelsen i Spektrum

Brækhus, som tok proffboksing tilbake til Norge og bokset fire kamper i hjemlandet før hun vendte snuten mot USA, blir den siste bokseren i ringen i Carson sør for Los Angeles før hovedkampen mellom Gennady Golovkin og Vanes Martirosya.

Hun har tidligere uttalt at hun ønsker å toppe opplevelsen det var å bokse sin første kamp på norsk jord. Nå skal hun igjen skape historie, denne gangen i boksegale USA.

– Det er ganske ubeskrivelig. Helt enormt, beskriver hun.

Nå får hun virkelig sjansen til å vise seg fram for det amerikanske publikummet. Bergenseren møter 32 år gamle Kali Reis, som i utgangspunktet bokser i mellomvekt. Brækhus avfeier snakk om at Reis kun blir et obligatorisk hinder på veien videre i karrieren.

– Hun er ranket som nummer to i mellomvekt, og er tidligere verdensmester. Folk trodde jeg bare skulle ta en kamp, knocke ut motstanderen og se bra ut, men det er ikke slik i det hele tatt. Reis har visst om denne kampen i nesten to måneder og er i storform.

Åpner dører

Kampen 5. mai i StubHub Center kan åpne mange dører for Brækhus. Både Claressa Shields, Layla McCarter og Chris Cyborg er mulige fremtidige motstandere. Sistnevnte vil også ta plass ringside.

Men stevnet der Golovkin går hovedkamp, var lenge i fare. Kasakhstaneren skulle i utgangspunktet møte mexicanske Saúl Álvarez i Las Vegas, men sistnevnte måtte trekke seg fra kampen etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clenbuterol.

På kort varsel steppet armenske Martirosya inn. Han får den ikke helt takknemlige oppgaven med å bokse mot Golovkin, som er rangert som verdens nest beste bokser i mellomvektsklassen.

Dermed fikk også Brækhus muligheten til å vise seg fram på stevnet.

– Det er en beintøff business, og det er nesten litt at det enten er himmel eller helvete. Nå er det imidlertid ubeskrivelig, og alt arbeid er verdt det, sier Brækhus om usikkerheten før stevnet ble endelig spikret.

