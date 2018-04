Usikkert hvem som viser Brækhus-kampen

NTB Sport

Oppgjøret i Los Angeles blir viktig for Brækhus for å vise seg fram for det amerikanske publikummet.

Om det norske TV-publikummet får mulighet til å se kampen er fortsatt usikkert, men Viasat bekrefter at det er dialog om å sikre seg rettighetene.

– Vi snakker sammen, men det foreligger ingen avtale per i dag, opplyser sportssjef i Viasat, Anne Tufte, til NTB.

Reis skal på papiret være en overkommelig motstander for 36 år gamle Brækhus. Den norske boksedronningen har tittelbelter i weltervektklassen i fem forbund.

Ifølge databasen Boxrec er Reis ranket som nummer 131 på kvinnesiden uansett vektklasse. Til sammenligning er Brækhus nummer to, kun bak Jessica Chávez (fluevekt).

