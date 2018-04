Sykling: Etappeseier til Fraile, Roglic i gult

NTB Sport

Spanske Fraile tråkket til tidlig da restene av hovedfeltet (53 mann) nærmest seg mål i Delémont, og han holdt unna for konkurrentene helt inn. Dermed ga han Astana den 14. seieren denne sesongen.

Sonny Colbrelli og Rui Costa ble nummer to og tre.

Australske Michael Matthews fra Sunweb-laget vant prologen tirsdag og var regnet blant favorittene også onsdag, men han orket ikke å henge med opp en av stigningene. Dermed mistet han den gule ledertrøya til tidligere skihopper Primoz Roglic fra Slovenia.

Matthews ble hektet av med over fem minutter, mens prologtoeren Tom Bohli tapte over ni og et halvt minutt.

LottoNL-rytter Roglic leder sammenlagt med samme tid som BMC-rytter Rohan Dennis på 2.-plass. Geraint Thomas fra Sky følger fire sekunder bak.

Rittets eneste norske deltaker Odd Christian Eiking tråkket inn til 123.-plass med en gruppe som var 18.03 minutter bak etappevinneren. Sammenlagt er han på 111.-plass.

Før start onsdag var det ett minutts stillhet for BMC-eier Andy Rihs, som nylig døde av leukemi. Rohan Dennis og de andre BMC-rytterne syklet med sørgebånd.

