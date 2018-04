Skadeskutt semifinale i europaligaen

NTB Sport

Arsenal fikk knalltøff motstand da Atlético Madrid ble trukket som motstander i semifinalen. Den spanske hovedstadsklubben har vært i finale i mesterligaen to ganger på de fire siste sesongene, og i semifinale og kvartfinale de to øvrige årene. Klubben vant europaligaen i 2010 og 2012.

Men Atletico Madrid-trener Diego Simeone sliter med skader i troppen i forkant av semifinalen. Forsvarsspiller Juanfran er ute både til hjemme- og bortemøtet. Høyrebacken pådro seg en lårstrekk i søndagens målløse oppgjør mot Real Betis i La Liga.

Også tidligere Chelsea-spiller Diego Costa er i faresonen som følge av at også han sliter med en hamstringskade.

– Det er et press, men det er en fin tid på sesongen vi kommer til nå. Nå kommer kampene vi har jobbet hardt for, og vi skal gjøre vårt beste, sier Simeone.

Kjemper mot klokka

Også Arsenal har sitt å stri med før torsdagens kamp. Annonseringen av manager Arsène Wengers avgang har tatt mye oppmerksomhet. Den franske 68-åringen har vært manager i Arsenal de siste 22 årene.

– Vi vil gi han en lykkelig slutt. Han ga alle spillerne sjansen til å spille for klubben. Han har stor tro på oss, så nå må vi gjøre jobben for han, sier Arsenals kaptein Laurent Koscielny.

Wenger må klare seg uten Mohamed Elneny etter at egypteren ble ankelskadd i helgens 4-1-seier mot West Ham i Premier League. Skaden er såpass alvorlig at midtbanespilleren må kjempe en kamp mot klokka for å bli klar til sommerens VM-sluttspill i Russland.

Uaktuell er også Henrikh Mkhitaryan, som fortsatt sliter med kneskaden han pådro seg i det første kvartfinaleoppgjøret mot CSKA Moskva. Armeneren er derimot ventet tilbake til returoppgjøret i Spania.

Det er usikkert om London-klubbens midtbanejuvel Mesut Özil rekker å bli klar etter at han har slitt med forkjølelse, mens Jack Wilshere skal gjennom tester før han eventuelt blir klar for spill.

– Må ha en god plan

I den andre semifinalekampen torsdag tar franske Marseille imot østerrikske Salzburg med blant andre Fredrik Gulbrandsen og Valon Berisha på laget.

Østerrike har ikke hatt et lag i en europeisk finale siden Rapid Wien ble slått av Paris Saint-Germain i cupvinnercupen i 1996.

– Alt er mulig. Nå som vi er i semifinalen, ville det vært rart å ikke drømme om en finale, sier Salzburg-spiss Hannes Wolf.

På veien til semifinale har de slått både Real Sociedad, Borussia Dortmund og Lazio, men lagets gode resultater så langt i turneringen gjør dem ikke til favoritter, mener lagets trener Marco Rose.

– Marseille har ekstremt gode individuelle spillere og en veldig sterk taktisk tilnærming på kampene. Vi må komme opp med en god plan for å overleve i Marseille og for å gi oss selv mulighet i returkampen.

Finalen spilles i Lyon 16. mai. Hvem som møtes avgjøres neste torsdag.

