Skålevik-dobbel senket Ranheim

Ranheim har vært et friskt pust i Eliteserien, men fikk det vanskelig mot et solid Brann i onsdagens hengekamp.

Lars Arne Nilsens Brann står uten tap (5-1-0) etter en strålende sesongstart. Tre poeng skiller ned til serietoer Molde. Ranheim ligger på en pen tredjeplass, ett poeng foran storebror Rosenborg.

Nå begynner gullsnakket i Bergen, uten at sindige Nilsen lar seg prege for mye av bergensernes store drømmer.

– I Bergen er kravet gull uansett. Det er sånn det skal være. Det er deilig når det koker litt i byen. Det er moro. Så får vi se hvor tøffe gutta er når du leder. Det er tøft, så får vi se om vi er tøffe nok til det. Jeg tror det blir gøy, sa Lars Arne Nilsen til MAX.

Scoret begge

Skålevik headet umarkert inn 1-0 til gjestene fra Bergen midtveis i 1. omgang. Etter et flott angrep la Kristoffer Barmen inn foran mål. Ranheim-keeper Even Barli var på ballen, men kunne ikke hindre at headingen fra Skålevik gikk inn i nettet.

Etter et nytt flott Brann-angrep ti minutter etter pause, kunne Skålevik sette inn sitt tredje mål for sesongen etter en kontring. Ranheim ble brutalt straffet for å gi bort ballen på egen halvdel. Amer Ordagic fant Taijo Teniste, som igjen fant Skålevik. Fra kort hold kunne han sette inn 2-0.

– Det kjennes godt. Jeg var litt skuffet i helgen etter å ha brent et par sjanser, så det var godt å sette dem i dag, sa Skålevik til MAX.

Ranheim hadde flere fine muligheter til redusering, men kom ikke nærmere enn Kristoffer Løkbergs heading like utenfor og en avslutning fra innbytter Sivert Solli som ble blokkert ut til corner.

I tillegg fikk Erik Tønne et mål korrekt avblåst for offside etter bare to minutters spill.

– Vi visste det ville bli den tøffeste kampen hittil (i år). Det er fortjent at de vant. I perioder viste vi at vi kan gi dem litt trøbbel, men de fortjente seieren, sa Ranheims Michael Karlsen.

Æret Bjørn Hansen

Noen timer før kampen ble det kjent at den trønderske trenerlegenden Bjørn Hansen hadde sovnet inn på St. Olavs hospital onsdag, 79 år gammel. Ranheim spilte derfor med sørgebind i onsdagens eliteseriekamp. Bortgangen ble markert med ett minutts stillhet.

«Bjørn Hansen. Mentor, veileder, forbilde og god venn. I dag skal vi forsøke å slå Brann med din oppskrift. Hvil i fred», tvitret Ranheim-trener Svein Maalen.

Kampen skulle vært spilt i 1. serierunde, men ble utsatt på grunn av trøblete baneforhold som følge av en kald og tøff vinter i Trondheim.

Da lagene møttes i 1. divisjon i 2015 endte det 0-0 i tilsvarende oppgjør, mens Brann vant hele 4-1 hjemme i Bergen.

Brann måtte klare seg uten Fredrik Haugen. En vond hofte gjør at Haugen heller sikter seg inn mot helgens bortekamp mot Sandefjord.

I Haugens fravær fikk Ordagic sin første seriekamp fra Start.

