Sjarapova: – Jeg kan fortsatt utrette store ting

Tirsdag røk Sjarapova ut i første runde av WTA-turneringen i Stuttgart, og den russiske tennisstjernen sliter med å finne tilbake til gammel form på tennisbanen.

Men Sjarapova, som fylte 31 år forrige uke, mener at hun fortsatt kan utrette store ting på tennisbanen, som å vinne en Grand Slam-tittel.

Hvis hun ikke trodde det var mulig kunne hun like gjerne slutte å spille, sa hun etter tirsdagens tap mot franske Caroline Garcia.

Den tidligere verdenseneren, som har fem Grand Slam-titler på merittlisten, har ikke fått det til å stemme etter at hun for ett år siden gjorde comeback etter 15 måneders utelukkelse for bruk av meldonium.

Tre måneder har gått siden sist seier, da må vi tilbake til Australian Open i januar. Men selv om det ble tidlig exit i Stuttgart tirsdag nekter Sjarapova å henge med hodet.

– Jeg kan ta med meg mye bra fra denne kampen, men det ble ikke det resultatet jeg hadde håpet på. Jeg gjorde noen enkle feil, og noen doubles på feil tidspunkt. Men alt i alt var det en forbedring fra min side. Jeg føler meg fysisk sterk, sa 31-åringen.

Hun er nå nede på 41.-plass på rankingen.

