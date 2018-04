Sixers feiret med løslatt rapper

NTB Sport

Sixers-spillerne har støttet Philadelphia-rapperen under ankeprosessen, besøkt ham i fengsel og spilt musikken hans i garderoben. Tirsdag ble han fløyet til arenaen i helikopter og fikk gi det seremonielle startsignalet før han satt på første rad mellom komikeren Kevin Hart og klubbens medeier Michael Rubin og heiet laget fram til seier.

Rapperen har vært fengslet siden november, men er løslatt midlertidig mens en anke mot narkotika- og våpendommer behandles.

J.J. Redick scoret 27 poeng og Joel Embiid 19 for laget som for bare to år siden var dårligst i ligaen med bare 10 seirer på 82 grunnseriekamper. Ben Simmons leverte 14 poeng og 10 returer, og Sixers vant 4-1 i best av sju kamper.

Neste motstander blir Boston Celtics eller Milwaukee Bucks. Celtics ligger best an i den duellen etter å ha vunnet 92-87 tirsdag og tatt ledelsen 3-2. Al Horford førte an med 22 poeng, 14 returer og tre assist.

Tittelforsvareren videre

Kevin Durant scoret 25 poeng da tittelforsvarer Golden State Warriors tok seg videre til kvartfinale med 99-91-seier over San Antonio Spurs.

Oakland-laget vant 4-1 sammenlagt selv om det har måttet greie seg uten superstjernen Stephen Curry. Han har vært ute med en båndskade i kneet siden 23. mars, men nærmer seg et comeback.

Tirsdag hoppet Curry opp og ned på sidelinja da lagkameratene sikret avansement.

– Vi håper han snart er på banen igjen, men vi regner ikke med det. Er han ikke klar, er vi rede til å gjøre jobben. Spiller han, så halleluja, sa Klay Thompson.

Hedret Popovich

Spurs gjorde kampen spennende og lå under med bare to poeng 57 sekunder før slutt, men et hoppskudd og to straffer fra Durant punkterte spenningen.

Warriors-trener Steve Kerr sa at Spurs-lagets kampvilje var i ånden til trener Gregg Popovich, som mistet de siste kampene fordi han er i sorg etter å ha mistet sin kone gjennom 40 år. Erin Popovich døde forrige uke etter et langt sykeleie.

– De kjempet hardt, og vi er heldige som er videre, sa Kerr etter at laget hans sikret kvartfinalespill mot New Orleans Pelicans.

