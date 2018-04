Leeds-supporterne ber klubben droppe Myanmar-besøk

NTB Sport

Mesterskapsserieklubbens planer om å besøke Myanmar er et forsøk på å etablere en fanbase i det sørasiatiske landet. Planene har imidlertid ført til skarpe reaksjoner fra blant andre Amnesty International.

Myndighetene i Myanmar har den siste tiden fått kritikk fra det internasjonale samfunnet for menneskerettsbrudd mot den muslimske minoriteten rohingyaene.

Siden august i fjor er rundt 700.000 rohingyaer fordrevet til nabolandet Bangladesh i en omfattende militæroperasjon. Det er ikke bekreftet at noen av dem har vendt hjem igjen.

Nå reagerer også Leeds' skandinaviske supporterklubb på den etter hvert mye omtalte Asia-reisen.

– Skandinaviske fans anmoder ydmykt Leeds United om å revurdere planene om en turné til Myanmar i mai, heter det i en uttalelse.

Supporterne skriver videre at de frykter at Asia-planene vil skade klubbens gode rykte og anseelse, og at reisen vil kunne bli oppfattet som en direkte eller indirekte støtte til myndighetene i Myanmar.

– Vi foretrekker at klubben holder seg unna Myanmar, heter det fra supporterklubben som organiserer rundt 5000 skandinaver.

Leeds skal spille kamper mot et sammensatt lag av spillere fra toppserien i Myanmar 9. mai. To dager senere venter det ny kamp mot det asiatiske landets landslag.

(©NTB)