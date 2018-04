Kai Robin Havnaa bokser i Offenburg lørdag

NTB Sport

Cruiservekteren står med tolv seire i karrieren, og ti av dem har kommet på knockout.

Blümle har gått 22 kamper så langt i karrieren. Han har vunnet 15, tapt fem og fått uavgjort i to av kampene. Også han står bokført med ti knockouter.

29 år gamle Havnaa bokset sist hjemme i Arendal hvor han slo tsjekkiske Daniel Vencl på teknisk knockout den 3. februar.

– Blümle er en god bokser. Det er det ingen tvil om. Jeg kommer til hans hjemland, så dette blir en stor utfordring for meg og et steg videre på min vei mot toppen. Dette er en kamp jeg trenger for å bevise at jeg fortjener en tittelkamp i min hjemby, sier Havnaa.

– Drømmen er å bokse en tittelkamp på hjemmebane i min neste kamp. Jeg har snakket med promotoren min, Nisse Sauerland, og jeg vet at det er mulig. Det har gitt meg enda mer motivasjon til å stå på og jobbe knallhardt for å vinne kampen i Offenburg lørdag, sier 29-åringen.

