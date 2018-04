Hedrer sin avdøde pappa med VM-spill

NTB Sport

Nå har den 25 år gamle NHL-proffen takket ja til å spille VM i Danmark for Tre Kronor. Det gjør han for å hedre faren.

– Jeg gjør dette både for han og for meg selv, sier Larsson.

Det var i februar at faren Robert, som selv hadde en innholdsrik hockeykarriere i Skellefteå, døde etter et plutselig hjerteinfarkt. Han var da på besøk hos sønnen i canadiske Edmonton.

Etter et opphold på noen uker fullførte Adam Larsson sesongen, til tross for at de fleste ville vist stor forståelse dersom 25-åringen hadde satt punktum.

I stedet tenkte han helt motsatt.

– Selvsagt har jeg hatt det vanskelig utenfor isen, og det spilte også inn. Men jeg har sagt det før, ishockey er god terapi og et hjelpemiddel når man har det tøft, sier Edmonton-proffen.

– Landslaget er noe min far alltid har ønsket at jeg skulle takke ja til. Jeg vet at han alltid så på kampene mine, så jeg gjør dette for meg og for han, tilføyer han om beslutningen om å spille VM.

Sverige og Norge møtes trolig ikke i ishockey-VM denne gangen. De regjerende mesterne spiller i København-gruppen, mens Norge skal spille i Herning.

