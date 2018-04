Fotballtreneren Bjørn Hansen er død

NTB Sport

Hansen har i flere år vært rammet av kreft. Han sovnet inn på St. Olavs hospital onsdag.

Det ble onsdag flagget på halv stang på Brakka på Lerkendal. Rosenborg-spillerne kommer til å spille med sørgebånd i torsdagens mesterfinale mot Lillestrøm.

Hansen spilte i sin tid på øverste nivå i norsk fotball. Senere ble han en velkjent trener. Han var i mange år assistent både for Nils Arne Eggen i Rosenborg og Egil «Drillo» Olsen på A-landslaget.

Bjørn Hansen trente også aldersbestemte landslag. Trønderen var også delaktig som trener da RBK ble seriemester i 1985. Han ga seg som hovedtrener 21. august det året, mens Arne Dokken fikk treneransvaret ut sesongen.

– Bjørn har spilt en avgjørende rolle for suksessen Rosenborg har hatt, sier Nils Arne Eggen til Nettavisen.

– Han var en veldig god venn, en veldig dyktig fotballfagmann og var jo pedagogisk utdannet og idrettsfaglig utdannet. Han har gjort en kjempejobb, og vi hadde et nært personlig forhold gjennom daglig samhandling, helt siden begynnelsen av 80-tallet, fortsetter RBK-legenden.

Gode stunder

– Dette er selvsagt en trist dag, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg til Adresseavisen.

– Så er det viktig at vi gleder oss over alle de gode stundene vi har hatt med Bjørn. Han har gjort så mye for klubben, og var innom oss på Brakka inntil det siste. Han var også på plass under Molde-kampen for noen uker siden. Vi kommer til å savne Bjørn, fortsetter Dyrhaug.

Hansen spilte i sin tid også for Sandefjord og Oppdal. Han trente også klubber som Stjørdals-Blink og Strindheim. Han var med på hele sju seriegull og tre cuptriumfer med RBK, viser oversikten til rbkweb.no.

Twitter-hyllest

«Bjørn Hansen, En av Norsk fotballs største. Kom med tips, skryt, ros og ris til det siste, senest for et par uker siden. Mest sannsynlig fortsatt nysgjerrig og lærevillig. Hvil i fred», tvitret RBK-profil Pål André Helland.

Tidligere kulturminister, nå likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland skrev det slik:

«Trist å høre at Bjørn Hansen er gått bort. Han har betydd mye for alle oss som er glad i Rosenborg, fotball og trøndersk idrett. Mine tanker går til hans kjære og Rosenborg-familien».

