Fortsatt kritisk for Liverpool-supporter etter semifinalebråk

NTB Sport

Den 53 år gamle mannen kjemper for sitt liv, skriver AFP.

Vitner har forklart at offeret ble slått med et belte og deretter falt i bakken. To menn fra Roma er pågrepet, mistenkt for drapsforsøk etter hendelsen.

Politiet ble tilkalt ti minutter før kampstart etter melding om et «alvorlig overfall» på en pub i nærheten av stadion.

Ifølge flere britiske medier var det omkring 80 Roma-tilhengere som løp mot puben der Liverpool-fans oppholdt seg. Mannen var da påført hodeskade og tilstanden ble fra første stund betraktet som kritisk.

53-åringen er ifølge politiet fra Irland og var i Liverpool med sin bror sin for å se kampen, som endte 5-2 til hjemmelaget.

Liverpool FC skriver på sin hjemmeside at de er i sjokk etter angrepet.

«Tankene våre er med offeret og hans familie i denne svært traumatiske tiden. Vi vil tilby dem vår fulle støtte.».

I en uttalelse fra Roma heter det at «en liten gruppe av våre tilreisende supportere har ført skam over den omfattende majoriteten som oppførte seg bra. Det er ingen rom for denne type oppførsel i fotballen, og vi vil samarbeide med Liverpool, UEFA og myndighetene i saken.

Klubben uttrykker også at deres tanker går til 53-åringen og hans nærmeste.

(©NTB)