Wilmots anklager Courtois' far for å ha solgt lagoppstillingen til mediene

Overfor TV-kanalen BeIN Sports påstår Wilmots at Thierry Courtois lekket lagoppstillingen til mediene så snart den var gitt til spillerne.

– Han solgte informasjonen, sier han.

Belgia kom til turneringen som en av favorittene, men levde ikke opp til forventningene og ble slått ut av Wales allerede i kvartfinalen. Thibaut Courtois kritiserte Wilmots' taktikk både underveis i turneringen og etter at laget ble slått ut. Etter EM måtte Wilmots gå.

I intervjuet sier Wilmots at han ikke hadde noe problem med at keeperen luftet sin frustrasjon offentlig. Noe helt annet var det, sier han, at han fortalte spillerne om laguttaket i garderoben klokka 18.00, og at informasjonen var ute i mediene et kvarter senere.

– Det betyr at en spiller har sviktet laget, og det er alvorlig.

Han hevder at journalister har fortalt ham at Thierry Courtois solgte laguttaket til medier.

Chelsea-keeperens far avviser anklagene. Overfor avisen Het Nieuwsblad kaller han påstandene fra Wilmots «nonsens».

