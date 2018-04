Uavklart om Hetland-erstatter

NTB Sport

– Vi har brukt mye tid på dette, men det er en del som ikke er klart, sier Løfshus om trenerkabalen.

– Det har kommet fram at det har vært en del slitasje mellom løpere og trener i allround. Tor Arne (Hetland) blir ikke med menn allround kommende sesong. Vi ser på løsninger for ham. Han er et stort leder- og trenertalent. Derfor vil vi i Norges Skiforbund gjerne ha ham med i en rolle.

– Før vi har en permanent rolle klar for menn allround, vil Eirik (Myhr Nossum) følge laget. Ingen ting er avgjort der, sier Løfshus.

Det er fortsatt uklart om Roar Hjelmeset blir med videre blant jentene.

(©NTB)