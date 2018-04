Salah kåret til årets spiller av sine egne

NTB Sport

Egypteren har overrasket alle med sitt heftige målshow etter fjorårets overgang fra Roma. I Liverpool har han bøttet inn scoringer nærmest på bestilling.

Senest lørdag fant han nettmaskene igjen i 2-2-kampen mot West Bromwich. Det var Salahs 41. mål på 46 kamper for Liverpool i ulike turneringer. Scoringen var samtidig hans 31. i ligaen.

Med det tangerte han rekorden for antall Premier League-mål i en sesong bestående av 38 serierunder. I øyeblikket deler han den med Alan Shearer, Cristiano Ronaldo og Luis Suárez, men sjansen er temmelig stor for at 25-åringen har rekorden for seg selv før sesongslutt.

Liverpool har tre ligakamper igjen. De er mot Stoke (h), Chelsea (b) og Brighton (h).

– En stor ære

Det var spillerne selv som stemte fram vinneren. Prisen betyr derfor gjerne ekstra mye.

– Det er en stor ære. Jeg har jobbet hardt, og jeg er veldig glad for å vinne den, sa Salah.

Egypteren er den første fra det nordafrikanske landet til å vinne prisen.

– Forhåpentligvis blir jeg ikke den siste, sa Salah.

Sané årets unge spiller

Salah vant prisen foran Manchester City-spiller Kevin De Bruyne, mens Tottenham-spiss Harry Kane kom på tredjeplass.

De andre nominerte til PFA-prisen var Manchester United-keeper David de Gea og den unge Manchester City-vingen Leroy Sané.

22-åringen har scoret ni ganger og levert tolv målgivende pasninger, og var derfor også nominert til prisen «årets unge spiller». Den vant han foran Kane, Ryan Sessegnon (Fulham), Marcus Rashford (Manchester United) og lagkameratene Ederson og Raheem Sterling.

Årets kvinnelige spiller

Chelsea-spiller Maren Mjelde var nominert til prisen «årets kvinnelige spiller». Prisen gikk til Mjeldes lagvenninne Fran Kirby. Ji So-yun, også Chelsea-spiller, tok andreplassen, mens Mjelde vant retten til å kalle seg den tredje beste spilleren i ligaen.

28 år gamle Mjelde har også blitt tatt ut på årets lag. Mjelde har tidligere spilt for Arna-Bjørnar, Turbine Potsdam, Kopparbergs/Göteborg og Avaldsnes.

Årets unge kvinnelige spiller ble Bristol City-spiller Lauren Hemp.

(©NTB)