Rashani tok ansvar, Sarpsborg fikk stryk

Rashani, som ble hentet tilbake til Odd fra Rosenborg i fjor sommer, ble naturlig nok dagens mann i Skien.

– Dette var veldig godt. Nå er vi endelig i gang vi også. Det ble en bra kamp til å være en bunnkamp, og det var godt å komme i gang å score mål også, for det har vi slitt litt med, sa matchvinneren til MAX.

– Jeg har bestemt meg for å ta litt ansvar nå, for det har lugget litt for hele laget. Alle gjorde jobben i dag, særlig defensivt, og det er jeg stolt over, tilføyde han.

Med seieren klatret Odd til tiendeplass på tabellen. Sarpsborg ligger på plassen foran. Ett poeng skiller lagene i østfoldingenes favør etter seks serieomganger.

Forut for mandagens kamp hadde de to siste oppgjørene mellom Odd og Sarpsborg i Skien endt 0-0. Enda et målløst oppgjør var publikum aldri i nærheten av å bli viten til.

– Vi fikk satt litt Odd-stempel på kampen ja. Det vi jobber med offensivt lykkes i dag. Defensivt så synes jeg vi fightet bra for Sarpsborg er et vanskelig lag å møte. Det var litt glød igjen i laget også, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til MAX.

– Jeg synes vi fightet veldig mye mot oss selv ved siden av å spille mot Odd. Det var mye misforståelser som vi måtte rette opp. Vi taper duellene og var altfor ofte nummer to. Vi tapte for et bedre lag denne gangen, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Uheldig selvmål

Hjemmelaget så skarpest ut før pause i Skien og fikk tidlig uttelling da Elbasan Rashani hamret ballen i lengste hjørne bak Sarpsborg-keeper Aslak Falch etter bare 14 minutters spill. Martin Broberg og Markus André Kaasa sto bak det gode forarbeidet.

Nevnte Broberg og lagkamerat Birk Risa fikk deretter hver sin kjempesjanse til å øke ledelsen, men i stedet kom scoring nummer to i motsatt ende av banen.

Åtte minutter før pause stusset Sarpsborg-spiss Patrick Mortensen et innlegg inn i feltet, der en uheldig Espen Ruud styrte ballen i eget mål. Odd-keeper Sondre Rossbach kunne intet gjøre.

– Jeg var litt på etterskudd og fikk ikke nok trykk i ballen. Jeg prøvde å heade den ut, men klarte det ikke. Dårlig av meg, sa Ruud til MAX om den ulykksalige involveringen.

Odd festet grepet

Annen omgang startet som den første sluttet med Odd-dominans, og igjen var Rashani i fokus. Åtte minutter var spilt da 24-åringen fikk ballen i feltet og prikket inn sitt andre for dagen etter elegant å ha ventet ut to Sarpsborg-forsvarere.

Avslutningen var minst lik god da Martin Broberg satte inn 3-1 før omgangen var halvspilt. Espen Ruud og innbytter Bilal Njie sto for forarbeidet.

Både Odd og Sarpsborg kom til mandagens kamp med tap i bagasjen fra forrige serierunde. Sarpsborg røk 1-2 for Brann i det som var sesongens første nederlag. Odd måtte tåle stygge 0-3 for Strømsgodset.

Skiensklubben slo hardt tilbake, men Sarpsborg røk på sitt andre strake nederlag.

