Ranheim-trener: – Vi glemmer ikke hvor vi kommer fra

– Nei, for vi glemmer ikke hvor vi kommer fra. Om vi får lov til å spille i Eliteserien også i 2019 er vi kjempefornøyd. Men vi skal sette et positivt stempel på norsk fotball, vise at vi er gode, og at det hjelper å trene, sier Ranheim-treneren til NTB.

– Vi tror på den måten vi gjør det på, og ønsker å vise det videre også, sier Maalen som naturlig nok er godt fornøyd med sesongstarten til det nyopprykkede laget.

– Jeg er fornøyd med poengfangsten (12 av 15 mulige), men også prestasjonene som ligger bak. Vi har gjort to solide bortekamper. Åråsen borte er noe av det vanskeligste man kan få. Også har vi har vært veldig solide hjemme. Vi skal bygge videre på den gode sesongstarten, sier Maalen videre.

Med unntak av tapet i andre serierunde (0-4 mot Tromsø) har det blitt tre poeng mot Stabæk (h), Sandefjord (b) og Haugesund (h). Søndag ble det tre nye poeng, og denne gang var det Lillestrøms tur til å gå slukøret av banen.

Maalen sier søndagens seier var en lagprestasjon og at han ikke ønsker å trekke fram enkeltspillere.

– Men vi har noen ledertyper som går foran, noen som er ryggraden i laget vårt, og dem er vi veldig avhengig av. Men jeg ser ingen grunn til å dra fram enkeltpersoner. Vi har spillere utpå her som debuterer i Eliteserien, som knapt har spilt andredivisjon. De kommer her på Åråsen og står fram på en voksen måte. Det er mange folk som kunne blitt trukket fram, avslutter Maalen.

