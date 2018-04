Northug klar for Klæbo-kamp

NTB Sport

Northug (32) er tilbake på landslaget for første gang siden 2013. Han er tatt ut i sprinttroppen under ledelse av Arild Monsen. Northug mener han fortsatt har fartsressurser til å konkurrere i toppen sprint, selv mot råsterke konkurrenter som Johannes Høsflot Klæbo og russiske Aleksandr Bolsjunov.

– Jeg tror jeg kan være like god som før. I sprint er utviklingen brutal, i hvert fall slik Johannes og de nye russerne går. Men da vet man hva man har å jobbe med fram mot sesongen, sa Northug på pressekonferansen i Holmenkollen mandag.

– Det ligger dessuten en motivasjon i å være med i samme treningsgruppe som Johannes, la han til.

– Brutalt

Northug forventer at det kan bli «brutalt» å slå langrennskometen Johannes Høsflot Klæbo.

– Er spurten din fortsatt god nok? Er du sterk nok til å spurte ned Klæbo?

– Jeg håper at jeg kan være med å utfordre på oppløpet. Det er ingen tvil om at så kjapp som Johannes er i sprint nå, så er det vanskelig å være med helt inn til oppløpet. I tillegg er han kanskje verdens beste på et oppløp. Derfor er det mange som må jobbe hardt for å ha en vinnersjanse denne sesongen. Det inkluderer meg, svarte Northug.

Mosvikingens ambisjoner stopper ikke med topplasseringer i sprintrenn.

Ambisiøs

– Jeg håper å hevde meg både på sprint og distanse. Jeg tror for eksempel fortsatt at det er fullt mulig å kombinere sprint og femmil for min del, også denne sesongen, sa Northug.

– Jeg må trene riktig, trene mye og gjøre det som kreves. Men det viktigste er at jeg kjenner at kroppen har det giret som kreves, la han til.

Northug kommer til å følge opplegget på sprintlandslaget. På pressekonferansen avviste trønderen nemlig at han vil legge egne treningsplaner utenom.

– Arild Monsen er min trener. Jeg skal følge treningsplanen på sprintlandslaget.

Northug nevnte også at han ikke er avvisende til å gå en eventuell førsteetappe på sprintstafett i Seefeld-VM. Johannes Høsflot Klæbos form gjør at Northug kan få det tøft med å vippe ham vekk fra ankeretappen, også på vanlig stafett.

