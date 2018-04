Guidetti forlater Celta Vigo

NTB Sport

Den spanske avisen Faro de Vigo skriver at Alavés betaler 45 millioner kroner for svensken som hadde en tung periode i Celta Vigo.

Svenske Aftonbladet siterer den spanske avisen på at Alavés ser ut til å gjøre låneoppholdet i klubben til en permanent overgang for den svenske 26-åringen.

Denne sesongen sto Guidetti uten en eneste ligastart eller mål før han ble utlånt til Alaves i januarvinduet. Nå ser det ut til at Alaves punger ut for svensken etter at klubben i helgen sikret ny kontrakt i La Liga 4-0-seier mot Las palmas.

Guidetti har scoret to mål og notert seg for tre målgivende etter at han kom til klubben i januar.

26-åringen skal ifølge avisen ha skrevet kontrakt ut 2020-sesongen.

