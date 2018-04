Stene på pallen i verdenscupdebuten

NTB Sport

Stene er fortsatt junior, men debuterte som senior i verdenscupstevnet på høstens VM-arena i Changwon. Innledningsvis skjøt hun 628,3 poeng på sine 60 skudd, den beste poengsum en norsk kvinne har greid internasjonalt. Det holdt til 7.-plass.

Hun var en av to europeiske finalister, mens de seks andre var fra Asia. Danske Stine Nielsen forsvant tidlig og endte på 7.-plass, mens Stene hang med nesten helt til slutt.

Kinesiske Wu Mingyang, som var best i kvalifiseringen, var den femte som ble eliminert, og da var det klart at Stene hadde pallplass. Til sist måtte den norske ungjenta se seg slått av kinesiske Zhao Ruozhu, som satte finaleverdensrekord med 252,4 poeng, og Lin Ying-shin fra Taiwan.

Utrolig sterkt

– Å debutere i verdenscupen med 3.-plass er utrolig sterkt, men ikke direkte overraskende. Sist uke var Jenny helt suveren under finaletrening på landslagssamling, og hun er et stort talent. Likevel er det imponerende å få det ut og fram i kamp med verdens beste, sier landslagstrener Espen Berg-Knutsen i en pressemelding.

Bare to norske kvinner har tidligere vært på pallen i verdenscupstevner i luftrifle. Lindy Hansen ble nummer to i Mexico i 1992 og Hanne Vataker nummer tre i München i 1995. Jenny Stene er sjette norske kvinne med pallplass i verdenscupen uansett øvelse og gren.

Bekreftelse

– Jenny ofrer omtrent alt for å bli best i verden og fortjener virkelig denne opplevelsen. Hun har flott treningsmiljø både i Stange og Kisen, og nå fikk hun for alvor bekreftet at hun gjør ting riktig, sa sportssjef Tor Idar Aune.

Karoline Hansen ble nummer 13 med 626,2 poeng og sikret Norges beste laginnsats i øvelsen noensinne.

I luftrifle for menn endte Øyvind Flatla på 59.-plass. Russiske Alexander Drjagin vant.

(©NTB)